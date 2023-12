Sorelle fermate dopo furto in casa da 500mila euro

Due sorelle di 16 e 12 anni sono state bloccate dalla Polizia di Stato a Monza, dopo aver rubato da un appartamento borse di lusso, gioielli e orologi del valore complessivo di circa 500 mila euro. Il proprietario di casa, che ha chiamato il 112, le ha inseguite in strada dopo essersi accorto dell'effrazione.

È accaduto la mattina della Vigilia di Natale, ma la notizia è stata resa nota soltanto il 29 dicembre. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato le due minori, entrambe di origini slave, sedute sul marciapiede con il padrone di casa e un vicino in piedi, davanti a loro. L'uomo ha spiegato di averle viste dalla finestra mentre si allontanavano con diverse borse di valore in mano, di proprietà della moglie, e di essere riuscito a fermarle grazie all'intervento di un altro residente della zona. Addosso le due sorelle avevano cacciaviti e forbici, oltre a un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo, utilizzati per manomettere la serratura dell'abitazione.

Nelle borse rubate le ragazzine avevano nascosto i gioielli e gli orologi, tra cui Rolex, Patek Philippe e Frank Muller. La 16 enne, alle spalle diversi precedenti penali, è stata arrestata per furto con scasso e accompagnata per il Cpa di Genova. La sorellina, incensurata, non essendo imputabile per la giovane età, è stata affidata al legale della famiglia che si trova in Francia.



