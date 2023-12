La fotogallery di Atm, il 2023 in 12 scatti

Dalla nuova M4 fino a San Babila al pagamento contactless su tutta la rete di superficie, dal ripristino dei danni post nubifragio all'acquisto di 260 nuovi bus elettrici, fino alla "conquista" di Salonicco con la gestione della prima metro driverless della Grecia. Per ricordare le 12 tappe significative del 2023, Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha deciso di rilasciare una fotogallery.

Tra gli scatti scelti c'è anche la campagna di Atm per sensibilizzare sul rispetto delle persone e della loro unicità con l'impegno dell'azienda contro ogni forma di aggressione verbale o fisica nei confronti dei propri dipendenti e dei clienti.

Oppure la campagna per sensibilizzare all'utilizzo del trasporto pubblico come "gesto d'amore per la città" o la foto dell'intervento in piazza 24 Maggio, avvenuto la scorsa estate, che ha riguardato la sostituzione e la posta di nuovi scambi e binari tranviari.

Tra le immagini scelte anche la 'parete verde' alla fermata Cairoli M1 e il modellino del tram con 2000 mattoncini Lego in mostra alla Lego House, a Billund, in Danimarca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA