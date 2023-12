Incendio in una ferramenta nel Milanese, nessun ferito

Un incendio è scoppiato intorno alle 16 in una ferramenta di Corbetta, nel Milanese, dove al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Nella palazzina a due piani di via Brera 17, sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco con una ventina di soccorritori provenienti dalle sedi di Rho e di Corbetta. Non vi sarebbero persone coinvolte, in quanto al momento dello scoppio del rogo i locali erano chiusi. Sopralluoghi "più scrupolosi" verranno eseguiti una volta che le fiamme saranno state circoscritte e l'area messa in sicurezza.



