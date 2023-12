Gara per negozio in galleria a Milano, base d'asta mezzo milione

È di 506mila euro all'anno la base d'asta per l'affitto dell'attuale negozio Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele a Milano che lo ha in locazione dal 2012. Il contratto per i locali da 174,5 metri quadrati su tre piani, con due affacci nell'ottagono, uno dei punti più prestigiosi dell'intera galleria, scadrà il prossimo 24 gennaio.

La procedura ideata nel 2019 per i negozi dell'ottagono prevede una prima 'scrematura' delle domande valutando in base alle proposte di uso, al prestigio dell'attività e al pregio estetico del progetto. Gli ammessi parteciperanno quindi alla gara con incanto.

Questo "è uno degli strumenti di cui ci siamo dotati per valorizzare la Galleria, affiancando - ha spiegato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte - al criterio della tutela del luogo e del suo significato storico e artistico quello della piena redditività dei beni pubblici".



