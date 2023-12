Sci: Cdm; discesa Bormio, vince francese Sarrazin, Casse è sesto

Vittoria splendida ma a sorpresa per il 34enne francese Cyprien Sarrazin, ex gigantista passato alla velocità' e che in passato aveva vinto solo un parallelo in Alta Badia nel 2016, che sciando in 1.50.73 si e' imposto nella discesa sulla massacrante pista Stelvio di Bormio, mai tanto veloce e difficile come quest'anno, dopo il freddo notturno.

Secondo lo svizzero Marco Odermatt in 1.50.82 che , dopo aver vinto il titolo mondiale l'anno scorso, ancora non è riuscito a imporsi in una libera di Coppa. Terzo in 1.51.96 il canadese Cameron Alexander. Niente da fare, invece, per l'attesissimo azzurro Dominik Paris , che sulla Stelvio ha vinto sei discese ed un superG, finito fuori all'ingresso della diagonale della Carcentina sbilanciandosi su un dosso. L'azzurro ha continuato comunque la gara per rispetto verso i tifosi, nonostante un ritardo ormai incolmabile.

Il migliore degli italiani è stato così Mattia Casse, ottimo sesto in queste condizioni con il tempo di 1.52.88,. Poi c'è' un influenzato Florian Schieder buon 14/o in 1.53.40 mentre con il pettorale 44 Pietro Zazzi ha ottenuto la 17/a posizione in 1.53.57. Piu' indietro il veterano Cristopf Innerhofer in 1.54.07 sulla pista dove vinse nel 2008 la sua prima gara, Guglielmo Bosca in 1.54.08 , Giovanni Franzoni in 1.44.47 e Nicolo' Molteni in 1.54.49.

Su una Stelvio mai cosi' veloce - una media di 111,90km/h - e faticosa per il fondo ghiacciato, e' caduto rovinosamente il campione austriaco Marco Schwarz che e' stato portato in elicottero all'ospedale per controlli con interruzione della gara. E si e' pure improvvisamente fermato per prudenza durante la sua prova l'asso norvegese Aleksander Kilde che non si sentiva sicuro e solido sugli sci dopo che un sasso gli aveva forse rovinato una lamina.

Domani tocca al superG, con Paris che cerchera' di rifarsi.





