Ritrovata la vestaglia di Maria Callas firmata Zeffirelli

Una vestaglia in pizzo rosa, disegnata dall'allora costumista Franco Zeffirelli, e indossata da Maria Callas nel Turco in Italia che ha interpretato alla Scala nel 1955 è stata riscoperta fra i materiali del teatro grazie al lavoro di riordino in corso da parte dell'Archivio storico artistico.

Nella prima settimana di dicembre in occasione di una sessione fotografica di una selezione di costumi storici è stata fatta una revisione della catalogazione.

Tra i costumi disegnati da Franco Zeffirelli per la Callas nella parte di Fiorilla era catalogata una camicia da notte bianca con bustino. L'unica foto conservata nell'Archivio fotografico del soprano con la camicina, una immagine in bianco e nero, la mostra che sopra indossa una vestaglia di pizzo.

Preparando il materiale per le giornate di digitalizzazione dei costumi storici, la responsabile del magazzino costumi ha ritrovato in una scatola con materiale generico de Il turco in Italia una vestaglia di pizzo rosa senza nome che corrisponde a quella della foto e alla descrizione dei costumi di Fiorilla contenuta nei libri di sartoria dove il n° 171 risulta composto da "camicia tela seta bianca guarnizione pizzo bianco nastri rosa / vestaglia pizzo tenda rosa".

"L'episodio, in sé rilevante - hanno spiegato dal teatro -, testimonia l'importanza dell'opera di recupero e valorizzazione degli archivi potenziata con la creazione del nuovo Archivio Storico Artistico un anno fa e apre prospettive per il futuro".

E rientra nella valorizzazione dell'archivio anche la ripresentazione in occasione del debutto di Medée che sarà in scena alla Scala dal 15 gennaio di due lettere, conservate in archivio, scritte da Maria Callas a proposito di Medea.



