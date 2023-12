Inter: Inzaghi, contro il Genoa ancora rotazioni

"Se continuerò con le rotazioni? Sì anche perché domani avremo qualche assenza, ma le turnazioni devono essere un'ottima soluzione per noi e non devono diventare un problema. Sono già state una buonissima soluzione per noi in questi periodi con così tante partite ravvicinate. Oggi ci sarà l'allenamento e vedremo quali giocatori riusciranno a tornare disponibili". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da InterTv alla vigilia della gara col Genoa.

"Siamo soddisfatti dei nostri numeri dopo queste 17 partite - ha detto ancora Inzaghi -. Ne mancano ancora 21 e dovremo continuare a mantenere numeri importanti sia in fase offensiva, sia difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori". Secondo il tecnico dell'Inter, quella contro la squadra di Alberto Gilardino "sarà una partita combattuta: il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità". "Chiaramente i nostri principi rimarranno sempre gli stessi, il Genoa ha diverse soluzioni e avrà il rientro di giocatori importanti - ha concluso Inzaghi -. Vedremo come scenderanno in campo, ma la nostra fisionomia di gioco sarà uguale".



