Devasta un locale a Monza e aggredisce poliziotti, arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver minacciato il titolare di un bar con una spranga di ferro e avergli devastato il locale, la sera di Santo Stefano a Monza, per poi aggredire gli agenti.

I poliziotti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti nel bar su richiesta del titolare, di nazionalità cinese, l'ennesima nelle ultime settimane a causa dello stesso uomo, pluripregiudicato.

Questi, monzese ma residente in altra regione, armato di una spranga in ferro di circa 1 metro, quando i poliziotti sono arrivati stava spaccando tavoli e sedie del suddetto locale, mentre minacciava il proprietario e altri clienti presenti.

Gli agenti gli hanno ordinato di abbassare la spranga, ma lui ha continuato a insultare e minacciare, colpendo a calci e pugni un poliziotto. Bloccato e ammanettato, una volta in auto l'uomo ha sfondato a calci il vetro blindato della volante, continuando ad insultare gli agenti a sputare loro addosso.

Offese e minacce di morte sono proseguite anche in Questura, tanto da rendere impossibile il fotosegnalamento e i controlli sanitari.

L'uomo, visti i numerosi precedenti, anche a analoghi, è stato arrestato e processato per direttissima. Non potrà più tornare in Lombardia.



