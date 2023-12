Atalanta: lesione al soleo per Hateboer, fuori un mese

Tegola sull'Atalanta a due giorni dalla sfida di campionato al Lecce di sabato 30 alle ore 12.30 a Bergamo. La risonanza magnetica ha evidenziato la lesione di primo grado al soleo sinistro per Hans Hateboer. L'esterno olandese, che dovrà stare fuori per un mese circa, ha avvertito un fastidio al termine della seduta mattutina di mercoledì.

Intanto proseguono il lavoro a parte Toloi, l'unico a poter teoricamente recuperare, Palomino e Touré, che invece hanno chiuso il loro 2023. L'allenatore Gian Piero Gasperini dovrà quindi optare per Zapapcosta a destra confermando Ruggeri a sinistra. Immutata la difesa a tre con Scalvini-Djimsiti-Kolasinac a protezione di uno tra Carnesecchi, titolare da ormai tre partite compresa la trasferta polacca di Europa League, e Musso. De Roon sarà accanto a Ederson in mediana, Koopmeiners dietro l'attacco, dove Scamacca contende a De Ketelaere la maglia dal 1' accanto a Lookman. Domani rifinitura al pomeriggio a Zingonia.



