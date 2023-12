Minacciano minori e aggrediscono carabinieri, due arresti

Due giovani di 21 e 22 anni, entrambi originari dell'est Europa, sono stati arrestati dai carabinieri a Vimodrone (Milano), per aver minacciato con un coltello un gruppo di minorenni ed aver aggredito a calci e pugni i militari, la notte scorsa sempre a Vimodrone.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di un minorenne al 112, il quale era stato minacciato poco prima dai due giovani per una banale discussione in strada.

Quando i militari li hanno rintracciati, i due hanno tentato di scappare aggredendoli a calci e pugni. Bloccati, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Il più giovane dei due era ai domiciliari, pertanto è stato anche accusato di evasione. Il carabinieri hanno anche sequestrato il coltello usato contro i ragazzini poco prima.





