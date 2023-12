Ciclista uccisa a Milano, informazione di garanzia a assessore

Il 20 aprile scorso Cristina Scozia stava passando in bici fra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Milano quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. Per questo incidente ha ricevuto oggi una informazione di garanzia Marco Granelli, attuale assessore alla Sicurezza del Comune di Milano che era assessore alla Mobilità quando è stata realizzata la pista ciclabile dove è accaduto l'incidente.

Gli è infatti stato notificato un verbale di identificazione ed elezione di domicilio, inviato anche a due dirigenti dell'assessorato alla Mobilità. Atti a tutela degli indagati in vista degli accertamenti che saranno fatti sulla realizzazione della pista riservata alle due ruote.



