'Indegna la situazione dei minori presso polizia locale Milano'

Le segreterie di Milano dei due sindacati della Polziia locale C.S.E. Flpl e Sulpl hanno scritto al comandante del Corpo e al dirigente del personale per denunciare come non possa essere più "sostenuta dalla sola Polizia locale " la vicenda dei minori non accompagnati senza documenti che "spesso la struttura di via Zendrini non è in grado di accogliere e vengono quindi ospitati nei Comandi di zona, costretti a dormire su panchine di legno, senza neanche la possibilità di lavarsi e con indumenti spesso non adatti alla stagione invernale": Nella lettera si fa riferimento a un minore straniero, nella Zona 5 di Milano, che sta stazionando nel comando dal 22 dicembre e si spiega che "i prossimi tentativi di ricollocarlo non potranno essere effettuati prima del 27 dicembre, sempre sperando che qualcuno sia disposto ad accoglierlo". Per accudire i minori nei comandi, inoltre, serve personale per 24 ore che "viene distolto dal servizio al cittadino". I sindacati denunciano quindi che "questa situazione non può essere sostenuta dalla sola Polizia locale perchè indegna di un Paese civile" e spiegano che "questa Amministrazione comunale che si è sempre detta paladina dell'accoglienza deve farsi parte diligente per trovare misure immediate ed efficaci".

Si chiede quindi un potenziamento del servizio comunale di via Zendrini e, se la situazione dovesse rimanere in carico ai vigili, locali e servizi igienici idonei, risorse per pasti e i vestiari (l'Ufficio cassa mette a disposizione 6,50 euro al giorno), disposizioni formali scritte sulle modalità per l'ospitalità e uno screening sanitario per i minori che "giungono In Italia in condizioni di viaggio più precarie pensabili" e che "potrebbero essere portatori di qualunque tipo di patologia con conseguente, possibile contagio degli stessi operatori"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA