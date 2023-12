Da anni maltratta moglie e figlia, divieto di avvicinamento

La mattina della Vigilia di Natale i carabinieri di Vailate, in provincia di Cremona, hanno sottoposto un 51enne pregiudicato alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Cremona per tutelare la compagna e la figlia, a seguito di ripetuti e continui maltrattamenti messi in atto nei confronti delle due donne.

L'ultimo, secondo la denuncia presentata dalla donna e le conseguenti indagini dell'Arma, pochi giorni fa, sfociato in aggressione fisica.

A quel punto la vittima, esasperata da anni di soprusi, ha raccontato il suo incubo agli inquirenti. Ha descritto una relazione iniziata 16 anni fa e diventata sempre più complicata, tra insulti, accuse infondate di infedeltà e minacce di morte, tutto accentuato dall'uso smodato di bevande alcoliche.

"Mi ha schiaffeggiato, stretto le mani al collo, dato calci", ha messo a verbale la donna, specificando anche come lo scenario fosse peggiorato negli ultimi cinque anni. Anche in presenza della figlia, costretta a vedere le violenze.

Non solo: sempre secondo la denuncia presentata all'Arma, l'uomo avrebbe anche colpito la figlia, più volte, con schiaffi e con una cintura. Anche la ragazza ha raccontato ai carabinieri il clima di "violenza insopportabile" vissuto in famiglia, anche nei suoi confronti per futili motivi come le vicende scolastiche o le faccende domestiche.



