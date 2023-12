Ha cercato di sfilare il portafogli dalla borsa di una donna ucraina in piazza Duomo a Milano, all'imbocco di via Santa Radegonda, ieri pomeriggio.

La vittima del tentato borseggio, però, si è messa a urlare e ha attirato l'attenzione di un agente della Questura fuori servizo che ha bloccato la ladra, un'italiana di 50 anni con precedenti penali.

La donna è così stata arrestata per tentato furto e sarà processata per direttissima.



