Una spaccata, che ha consentito ai ladri di portare via una cassaforte con numerosi orologi usati ma di valore, è stata messa a segno la notte scorsa in una gioielleria di via Settimio Severo, a Milano.

Gli agenti della Questura sono stati chiamati intorno alle 4 e hanno trovato la vetrina della gioielleria infranta.

Era stata asportata la cassaforte con i preziosi orologi il cui valore è ancora da quantificare.



