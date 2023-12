Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara al Dall'Ara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale, con 31 punti, staccando una diretta rivale per la corsa all'Europa, I bergamaschi restano a quota 26, due lunghezze sopra il Toro che è stato fermato sull'1.1 in casa dall'Udinese. I friulani sono andati in vantaggio con Zarraga al 36' della ripresa, Ilic ha pareggiato al 43'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA