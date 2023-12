Il Milan riflette, ma Pioli per ora resta

È un momento delicato quello del Milan. Il pareggio di Salerno, con un 2-2 trovato in extremis, non ha soddisfatto il club. Ma a preoccupare sono soprattutto i continui infortuni, ultimo quello di Tomori, fino a ieri sera l'unico superstite tra i centrali di difesa.

Sono quindi ore di riflessione generale per trovare una soluzione ai problemi della squadra rossonera. I dirigenti sono determinati a porre un freno ai tanti infortuni muscolari degli ultimi mesi.

Al momento, secondo quanto si apprende, la posizione di Pioli non sarebbe in bilico. Resta però l'insoddisfazione dei dirigenti e della proprietà che, ambiziosa, vuole un Milan vincente in Italia e in Europa.



