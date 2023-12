Inter, Inzaghi: 'Giocato con cattiveria e concentrazione'

"Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. Eravamo molto delusi, ma siamo scesi in campo con la giusta cattiveria e concentrazione: abbiamo avuto 48 ore per preparare una partita non semplice, non vedevamo l'ora di sbloccarla. Nella ripresa il Lecce ha fatto bene nei primi 15-20 minuti, mentre dopo il 2-0 abbiamo controllato la gara". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce.

"Cambi solo nel finale? Ero contento della squadra e, allo stesso tempo, stasera avevo scelte limitate. Cuadrado sarà assente fino ad inizio aprile, con la società stiamo già parlando di mercato - ha aggiunto -. Arnautovic è come se avesse fatto due gol. È stato bravissimo dal primo all'ultimo minuto, ha lavorato in entrambe le fasi: l'unico dispiacere è che non abbia trovato il gol. Sulla prima chance è stato bravissimo Falcone, ma Arnautovic deve continuare a lavorare come sta facendo: le soddisfazioni personali vanno messe in secondo piano. Si è inserito benissimo all'interno della squadra, deve continuare a lavorare così. Regalo per la squadra? Due giorni di riposo consecutivi: i giocatori non li avevano dal 13 luglio".





