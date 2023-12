Fp Cgil, 5000 calendari Polizia Locale Milano con mesi sbagliati

Cinquemila calendari del 2024 in cui il mese di novembre è fatto di 31 giorni e il mese di dicembre di 30. A segnalare l'errore avvenuto alla Polizia locale di Milano dove i calendari sono in distribuzione, è Giovanni Molisse, segretario Fp Cgil del Comune di Milano.

"Naturalmente nessuna colpa al personale comandato a fare queste attività - commenta Molisse in una nota con le foto del calendario con i mesi sbagliati -, perché l'errore è sempre possibile però la superficialità con cui dall'alto del Comando vengono gestite anche queste piccole cose lascia veramente allibiti".



