Ritrovata in provincia di Lucca la sedicenne scomparsa

E' stata ritrovata Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi che aveva lanciato un appello sui social, di cui non si avevano più notizie dal'13 dicembre. È quanto si apprende dalla polizia. E' stata la stessa giovane, in base a quanto spiegato, a chiamare i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore (Lucca), come è stato. La ragazza ora è a casa con i genitori e sta bene, si spiega ancora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA