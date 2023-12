Incidente con l'auto in Kenya, muore una turista milanese

Una turista italiana di 79 anni è deceduta in Kenya a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava e un camion, tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi. Antonietta Bigliotto, nata e residente a Milano, era appena arrivata in Kenya con il marito e dall'aeroporto di Mombasa si stava recando a Malindi in vacanza. Secondo notizie raccolte dall'ANSA, l'auto, guidata da un cittadino keniano, avrebbe tamponato il camion. Il coniuge ha riportato solo contusioni. L'ambasciata d'Italia in Kenya sta seguendo il caso.



