Il Milan si blocca, la Salernitana sfiora la vittoria

Il Milan si blocca e pareggia 2-2 in casa della Salernitana. All'Arechi sono i rossoneri a passare in vantaggio all'inizio del primo tempo con un colpo di testa di Tomori, abile a ribadire in rete una palla messa in area da Leao ma sporcata da Pirola. Sul finire della prima frazione il pareggio di Fazio, anche questa volta di testa, su assist di Candreva da calcio d'angolo. Nella ripresa i padroni di casa spingono e passano grazie ad un tiro di Candreva sul quale Maignan ha non poche colpe. Allo scadere Jovic acciuffa in extremis il pareggio per i rossoneri.

In classifica il Milan è terzo con 33 punti. La Salernitana sale a 9 punti a -2 dal Verona in fondo alla classifica.



