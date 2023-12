Superlega: Scaroni, presto per esprimere opinioni

"Io intanto ho letto un comunicato stampa di venti righe che non è una base sufficiente per esprimere le opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organismi a cominciare dalla Lega, abbiamo avuto un consiglio d'amministrazione della Lega proprio oggi pomeriggio ma è troppo presto per esprimere le opinioni": così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, al TG1 sulla Superlega dopo la sentenza della Corte Suprema Europea.

"Il sistema calcio, purtroppo, e parlo del sistema calcio italiano - aggiunge Scaroni - perde i colpi perché non abbiamo mai nessuna agevolazione. Ne avevamo una. Una che era quella di poter fare beneficiare i campioni stranieri in un trattamento fiscale privilegiato e ci viene tolta. Quindi mi auguro che il governo e il Parlamento su questo nei prossimi giorni pongano rimedio perché questo veramente è un brutto colpo per la Serie A".



