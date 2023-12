Spazio, il know-how italiano nella missione internazionale Ax-3

L'Italia svolge un ruolo di primo piano nell'Axiom Mission 3 (Ax-3), la prima missione spaziale commerciale composta da un equipaggio interamente europeo e diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss), con partenza prevista l'anno prossimo dalla Florida. Promossa dal ministero della Difesa tramite l'Aeronautica militare italiana, la missione Ax-3 vedrà la partecipazione del colonnello Walter Villadei nel ruolo di pilota.

La missione prevede, per la prima volta, il coinvolgimento diretto anche di industrie e soggetti privati nazionali, provenienti da diversi settori, nel quadro di una gestione delle Low Earth Orbit (Leo). Ad annunciare il loro coinvolgimento sono le aziende Dallara, Mental Economy (con il supporto di PwC Italia), GVM Assistance e Spacewear.

"Durante le fasi preparatorie e nelle due settimane a bordo dell'Iss, queste realtà industriali - si spiega in una nota - saranno impegnate in attività di sperimentazione, per la prima volta dallo spazio, volte alla comprensione della fisiologia umana sulla terra e in orbita. L'obiettivo condiviso è di contribuire a rafforzare la strategia italiana per lo Spazio e valorizzare e promuovere le competenze tecnologiche italiane per le attività commerciali in Low Earth Orbit".

L'impegno di Dallara (azienda italiana costruttrice di automobili da competizione) permetterà di valutare "il progresso nella comprensione e sviluppo di materiali avanzati, mirati a migliorare la salute e il comfort degli astronauti". Mental Economy (una start up specializzata in allenamento mentale con il supporto di PwC Italia) parteciperà alla missione con un progetto di ricerca volto a indagare gli effetti della microgravità sulle funzioni cognitive. GVM Assistance, società specializzata in servizi innovativi di sanità digitale, parteciperà ad Ax-3 sviluppando un protocollo avanzato di monitoraggio dello stato di salute degli astronauti prima e dopo la missione. Infine, Spacewear, startup attiva nel campo della ricerca e dello sviluppo per il settore tessile e dell'abbigliamento aerospaziale, fornirà la nuova tuta interattiva SFS2, che verrà testata da un membro dell'equipaggio di Ax-3.



