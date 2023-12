Monza: Palladino, critiche esagerate dopo il ko col Milan

"La Fiorentina è una squadra in salute e ti mette in difficoltà, è costruita per ambire in alto.

La affrontiamo come una grande squadra e noi non abbiamo paura di questo". Lo dice Raffaele Palladino, alla vigilia di Monza-Fiorentina, in programma domani sera allo U-Power Stadium.

"Ci sono state molte critiche", spiega il mister del Monza, riferendosi al ko di San Siro contro il Milan.

"Sì, è vero che ci sono stati errori, ma le critiche sono state esagerate. Ci sono state critiche distruttive e non costruttive e di questo mi dispiace. Facciamo chiarezza su una cosa: abbiamo perso 5 partite con chi fa la Champions o l'Europa League e mai uno scontro diretto. Siamo decimi, abbiamo più punti dello scorso anno, ci sono tanti aspetti positivi.

Criticare una squadra che ha perso a Milano ma non dire alla squadra che non si è impegnata o non ha dato il massimo. Questo è il messaggio che lancio a chi è stato poco costruttivo nell'analisi delle partita".



