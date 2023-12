Milan: Pioli, Bennacer sarà titolare contro la Salernitana

"Bennacer? Ha recuperato, spero abbia anche buon minutaggio. Giocherà dall'inizio domani e spero che starà in campo fino a quando ha energia per aiutarci": scelta obbligata per il Milan di Stefano Pioli che a centrocampo schiererà titolare l'algerino vista anche l'assenza di Musah, tra gli altri. "Non faccio il bollettino medico, ma siamo ancora in emergenza. Gli ultimi infortuni - ammette l'allenatore - sono stati strani e particolari. Stiamo lavorando per tornare alla normalità perchè abbiamo tante partite da giocare. Krunic? Non gioca solo perchè c'è qualcun altro che sta meglio di lui in questo momento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA