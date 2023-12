Detenute di San Vittore preparano i pasti per i senza dimora

Le detenute del carcere di San Vittore preparano i pasti caldi che la Croce Rossa consegna alle persone senza dimora nelle zone periferiche del Comune di Milano. E' il progetto San Vittore Cook'In Heart, un'iniziativa della Croce Rossa di Milano, in collaborazione con la Casa Circondariale San Vittore, che inizia da circa 50 pasti preparati presso lo spazio cucina del reparto femminile ogni domenica sera con l'obiettivo di incrementare la produzione fino a 150 pasti settimanali, per offrire un supporto importante alle persone in difficoltà raggiunte dalle Unità di Strada della Croce Rossa. Tra i sostenitori del progetto c'è anche la Coop Lombardia che ha coinvolto i soci di alcune Cooperative lombarde donando le materie prime necessarie alla preparazione dei pasti.

Con il progetto San Vittore Cook'In Heart le detenute avranno anche l'opportunità di acquisire competenze professionali specifiche grazie alla partnership con la scuola di formazione Galdus che ha organizzato un corso di formazione utile a fornire le nozioni fondamentali per la preparazione di pasti adatti per essere distribuiti. Il percorso, infatti, mira anche a rafforzare le capacità tecnico-professionali delle detenute in vista di un futuro inserimento lavorativo in un ambiente libero.

Infine l'equipe coinvolta nel progetto valuterà la possibilità di consentire alle detenute coinvolte nel progetto, di partecipare anche attivamente alla distribuzione dei pasti.

"La collaborazione tra la Casa Circondariale San Vittore e la Croce Rossa Italiana - sottolinea Massimo Boncristiano, presidente della Croce Rossa di Milano - è l'espressione dell'impegno di due Istituzioni pronte a rispondere ai bisogni della Comunità. Gli obiettivi sono il reinserimento sociale previsto dalla Costituzione e difendere la dignità umana, alleviando la sofferenza delle persone senza dimora." Il progetto San Vittore Cook'In Heart durerà sino al 31 luglio 2024, con la possibilità di rinnovo automatico di anno in anno.





