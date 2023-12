Compro oro abusivo scoperto grazie ai social

Il titolare di un negozio di compro oro a Monza è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, a seguito di un'operazione congiunta della Questura di Monza e della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di orologi e gioielli per oltre 20 mila euro. Il locale era privo dell'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore.

Gli investigatori sono risaliti all'attività abusiva dopo aver visionato il profilo Instagram del negozio, che pubblicizzava la vendita di orologi di numerosi brand di lusso, tra cui Rolex e Cartier. All'esito di un controllo congiunto di finanzieri e poliziotti, è emerso che l'esercente del negozio, che si trova nel centro di Monza, operava in assenza sia della necessaria iscrizione al Registro dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, sia della prevista licenza di pubblica sicurezza, entrambe obbligatorie per legge. I preziosi sono stati quindi sottoposti a sequestro probatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA