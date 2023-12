A Milano allerta meteo per forte vento da venerdì 22 dicembre

Allerta meteo per forte vento su Milano a partire da domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla, cioè di rischio ordinario, che proseguirà anche nelle ore successive.

La raccomandazione per i cittadini, come spiega il Comune di Milano, è di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, che si provveda alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti quegli oggetti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.



