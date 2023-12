In 270 al pranzo di Natale dell'opera Cardinal Ferrari a Milano

L'Opera Cardinal Ferrari ancora una volta regala un'occasione per chi è solo e senza dimora di godere di un pranzo al caldo e non rinunciare alla "magia" del Natale anche se si è costretti a vivere momenti duri, al freddo, in solitudine e in povertà. La storica onlus milanese torna infatti con il suo consueto appuntamento per le feste, il Grande Pranzo di Natale, previsto per il 25 dicembre al centro diurno in via Boeri. Come da tradizione oltre 20 volontari serviranno alla storica mensa e a tavola siederanno circa 270 persone tra Carissimi, e famiglie in difficolta', insieme all'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini Per gli oltre 2000 senza dimora del milanese è stato un autunno difficile e ora una stagione invernale che si sta dimostrando particolarmente rigida - sottolinea l'Opera -. È per tutti loro che Opera Cardinal Ferrari apre le sue porte anche a Natale per godere di un prezioso momento di convivialità e condivisione: i Carissimi dell'Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno, le tante famiglie che vivono in condizioni di povertà, i numerosi volontari, Seminatori di Gioia come li chiamava il Cardinal Ferrari, che consentono di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA