Feben è la nuova designer sostenuta da Dolce & Gabbana

Feben è la nuova designer sostenuta da Domenico Dolce e Stefano Gabbana con il progetto Supported by Dolce&Gabbana realizzato in collaborazione con Katie Grand.

Feben è una stilista etiope cresciuta in Svezia e attualmente basata a Londra, dove ha fondato il suo brand dopo aver completato i suoi studi alla Central Saint Martins con il supporto della borsa di studio Isabella Blow.

Dolce&Gabbana supporterà Feben nella realizzazione della sua nuova collezione, rendendo possibile il progetto nella sua intera organizzazione, dalla fornitura dei tessuti e materiali al debutto in passerella negli spazi Dolce&Gabbana di via Broggi 23 a Milano in occasione della prossima edizione della Milano Fashion Week di febbraio 2024.

"La creatività di Feben - dicono Domenico Dolce e Stefano Gabbana - è energica, vitale e sensuale. Ci piace molto il suo approccio autentico e votato al Fatto a Mano: le sue collaborazioni con artigiani provenienti da tutto il mondo ci hanno convinto a supportare il suo lavoro. Siamo davvero felici del fatto che questo progetto sia diventato un appuntamento stagionale e che abbia dato l'opportunità a diversi talenti di intraprendere la loro strada verso il successo: è un risultato che ci convince a continuare su questo percorso".



