FdI al Comune di Milano, via l'Ambrogino d'oro ai Ferragnez

Fratelli d'Italia al Comune di Milano chiede che venga revocato l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza concessa dall'amministrazione a chi ha dato lustro alla città, a Chiara Ferragni e al marito Fedez che lo hanno ricevuto nel 2020. Questo dopo le polemiche nate dal caso del pandoro e ora delle uova di Pasqua griffate. Il partito presenterà un ordine del giorno o una mozione su questo.

"Ritengo che si integrino tutti i presupposti previsti dal regolamento per l'assegnazione - ha spiegato il capogruppo del partito in Consiglio comunale Riccardo Truppo -. Tra l'altro le notizie sulle uova non fanno altro che aggravare e confermare un quadro già sufficientemente triste e desolante".

La proposta, poi accolta dalla commissione preposta del Consiglio comunale, di conferire l'Ambrogio d'oro alla coppia Fedez- Ferragni è arrivata nel 2020 dal capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, dopo che i due si erano spesi durante la pandemia anche per realizzare una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele.

"Quello che sta emergendo in questi giorni è moralmente grave, e sono contento che si sia alzata l'attenzione sulle azioni benefiche o sedicenti tali. In merito i Ferragnez ne risponderanno nelle sedi opportune - ha commentato De Chirico in una nota -. Sono convinto però che questi fatti non debbano inficiare sulla valutazione di allora".

"In merito alla proposta dei colleghi di Fratelli d'Italia di revocare l'Ambrogino ai Ferragnez, quando proposi l'assegnazione della massima onorificenza a Chiara Ferragni e Federico Lucia - ha proseguito -, la coppia diede il via e sostenne una raccolta fondi che permise di ampliare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele, di realizzare una sala operatoria e una sala diagnostica all'avanguardia. Quel gesto fu davvero molto utile per salvare centinaia di vite umane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA