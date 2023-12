Capodanno a Bergamo con Giuliano Palma

A Capodanno Bergamo si riempirà della voce inconfondibile di Giuliano Palma, protagonista in piazza degli Alpini dell'appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con Shining Production.

Fondatore dei Casino Royale, ancora oggi gruppo ritenuto pietra miliare dei primi anni 90, nel 1999 Palma sceglie la vita da solista e si dedica al side-project con i Bluebeaters, band che riunisce esperienze provenienti da altri gruppi come Fratelli di Soledad, Africa Unite e Casino Royale, appassionati di rocksteady giamaicano e soul americano, che reinterpretano brani d'autore e sconosciuti al grande pubblico. Nel 2002 esce il suo primo vero album da solista "GP Gran Premio", nel 2017 torna a produrre e riarrangiare in chiave rocksteady le più belle canzoni di Natale con l'album "Happy Christmas", che per queste festività è stato arricchito di due nuovi brani: "Have yourself a Merry Little Christmas" e "Santa Baby".

Radio Number One, con Vittoria Marletta e Alvise Salerno, prima del concerto e poi ancora dopo la mezzanotte animerà la serata, cui si accederà prenotandosi al link: https://bit.ly/Capodanno2BG



