Calcio: Bennacer, 'Ibra? Darà qualcosa in più al Milan'

"Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente. Ci darà qualcosa in più": Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, commenta così - a margine di un incontro con i tifosi nella sede del club rossonero - il ritorno di Zlatan Ibrahimovic oggi a Milanello nelle vesti di Advisor della proprietà e di consulente dei dirigenti rossoneri.

Sicuramente il Milan dovrà porre rimedio ai numerosi infortuni che continuano a complicare i piani della squadra e di Pioli.

Venerdì sera contro la Salernitana potrebbe dover giocare titolare, visto l'infortunio di Pobega, proprio Bennacer che lentamente sta recuperando il ritmo partita.

"Voglio tornare in forma il prima possibile. Se sto bene posso dare il mio contributo. Piano piano ritroverò il ritmo, il ginocchio è ok quindi sono contento. Sto bene e sto lavorando tanto ma il ritmo partita è diverso. Comunque voglio dare il mio contributo, abbiamo ancora più competizioni, faremo il possibile per andare il più avanti possibile". Il rischio per il Milan è di perdere Bennacer per oltre un mese da metà gennaio per la Coppa d'Africa. "Le convocazioni non sono ancora uscite. Quando la tua nazionale ti chiama - ammette il centrocampista - e stai bene, è dura di rifiutare. Se mi chiamano sarò disponibile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA