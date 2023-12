Studenti protestano al Pirellone, '10mila senza borsa di studio'

Decine di studenti hanno protestato questa mattina davanti al Pirellone in occasione dell'inizio della sessione di bilancio "contro i tagli decisi dalla Regione Lombardia" sul diritto allo studio. Il presidio è stato convocato dalle liste studentesche Udu, Studenti indipendenti, Terna Sinistrorsa, UniSì, Svoltastudenti e Parola agli studenti.

I partecipanti hanno esposto diversi striscioni con slogan come 'Senza borse di studio contateci tra gli abbandoni', 'Tagli all'università, un'eccellenza lombarda' e con un maxi assegno finto con scritto 'Diritto allo studio, dodici milioni' e firmato 'Attilio Fontana'.

"Saranno ben 10mila, quest'anno, gli idonei non beneficiari, ovvero tutti quegli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi che anche quest'anno rimarranno ancora privi della borsa di studio" attaccano gli studenti.

"L'anno scorso - hanno aggiunto - gli Atenei lombardi hanno garantito i fondi mancanti per coprire le restanti borse, ma l'intenzione potrebbe non rimanere più tale".

Insomma, "ci saremmo aspettati una maggiore sensibilità nei confronti delle politiche sul diritto allo studio" mentre "tutt'oggi ci troviamo in una situazione addirittura quasi peggiore rispetto a quella dello scorso anno: meno fondi regionali, più idonei non beneficiari".

"Il M5s chiederà in questi giorni dedicati alle sedute di bilancio di incrementare le risorse per il diritto allo studio, colmando il deficit di 12 milioni di euro che ben 10.000 studenti privi di mezzi economici legittimamente invocano" commenta la consigliera del M5s Paola Pizzighini.

Una protesta "sacrosanta" secondo il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino: "La giunta Fontana taglia il 19,4% delle risorse riguardanti il diritto allo studio - ha concluso - e questo vuol dire migliaia di studenti in difficoltà non sostenuti e non aiutati, alla faccia dell'eccellenza lombarda".





