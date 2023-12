Fosti è il nuovo presidente della Biblioteca Europea di Milano

Giovanni Fosti è il nuovo presidente della Beic, la fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che ha il compito di realizzare il progetto della nuova biblioteca di cui è prevista la costruzione a Milano, e poi di gestirla.

Fosti, ex presidente della fondazione Cariplo, professore associato della Sda Bocconi, è stato nominato all'unanimità dei presenti nella seduta del 14 dicembre dal consiglio di indirizzo.

"Sono onorato" ha detto l'ex presidente di Fondazione Cariplo sottolineando "l'importanza del progetto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, straordinaria infrastruttura culturale di respiro internazionale" "Locale e internazionale, fisico e virtuale, memoria e futuro, persona e comunità, - ha sottolineato - sono intrecci attorno ai quali si andrà a definire il valore del progetto Beic. Una sfida che potremo affrontare solo condividendola con i mondi della cultura, dell'economia e delle istituzioni. Desidero ringraziare le persone che in questi anni si sono impegnate nella Fondazione Beic, nel Consiglio e nello staff, per il prezioso lavoro svolto, in particolare" gli ex presidenti "il professor Antonio Padoa Schioppa e il prefetto Francesco Paolo Tronca.

Con la sua nomina, sottolineano dalla Fondazione, si fa un "passo significativo verso il rafforzamento della missione della Beic e il suo impegno a favore della diffusione della cultura.

Fosti è professore a contratto di Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche presso l'Università Bocconi di Milano, presidente del Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l. Ha diretto l'Executive Master in Management della Pubblica amministrazione (Emmap) e il master in Management pubblico della Sda Bocconi, ed è stato responsabile dell'Area Politiche Sociali e Gestione dei Servizi Sociali del Cergas (Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza sanitaria e sociale) dell'Università Bocconi. Dal 2017 al 2019, è stato presidente della Fondazione Social Venture - Giordano dell'Amore.



