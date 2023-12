Confcommercio, a Milano spese di Natale in linea con il 2022

A Milano inflazione e rincari non spengono lo spirito natalizio. Le spese di Natale risultano in linea con il 2022 nonostante rincari, spese fisse e inflazione - seppur in discesa - abbiano eroso buona parte delle tredicesime.

Lo rileva la rete associativa delle vie di Confcommercio Milano, che registra anche alcuni casi di incremento nelle vendite. L'andamento positivo riguarda in particolare il sentiment del settore del lusso con un +10% e uno scontrino medio intorno ai 1.000 euro. In generale lo scontrino medio si attesta, invece, fra i 120 e i 150 euro. Bene anche la ristorazione che registra una crescita del 20% dei fatturati a dicembre di ristoranti e bar pasticcerie rispetto al 2022. In crescita inoltre pranzi, cene, aperitivi aziendali: +30% con un prezzo medio a persona che va dai 40 euro di bar e pasticcerie agli 80 euro dei ristoranti. Trend negativo, invece, nelle gastronomie milanesi dove i consumi per Natale sono in calo del 15% rispetto allo scorso anno.

Non si rinuncia, comunque, alla classica tavola natalizia completa, seppur con minor spesa, che può variare fra i 120 e i 200 euro. Più sofferente la regalistica aziendale dell'alimentare con un decremento fra il 20 e 25% rispetto al 2022 e una spesa media bassa, che non supera i 25 euro. Il panettone artigianale si conferma il re delle feste con vendite stabili rispetto al 2022. Carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online. Le guide turistiche segnalano un dicembre in linea con il 2022 con una crescita, in particolare, di turisti sudamericani e con meno statunitensi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA