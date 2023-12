A Milano sequestro da 100mila euro di capi griffati contraffatti

La Polizia locale di Milano ha sequestrato abiti griffati, accessori e bigiotteria contraffatti. L'operazione è avvenuta del Goac (Gruppo operativo anti contraffazione) è avvenuta nei giorni scorsi.

Gli agenti hanno perquisito un negozio vicino a Porta Romana e hanno trovato e sequestrato circa 1.600 articoli, in particolare giubbotti a marchio Moncler, in vendita a 300 euro, e Burberry, oltre a sciarpe Louis Vuitton, Dior ed Hermes, borse Chanel e bracciali e orecchini a marchi Cartier e Van Cleef, per un valore stimato di circa 100mila euro. Le indagini svolte anche con la collaborazione dei responsabili dei marchi ha consentito alla Polizia locale di appurare l'effettiva contraffazione degli articoli sequestrati.

La titolare dell'attività è stata indagata per introduzione abusiva di marchi contraffatti e ricettazione.



