Violinista su rampa aperta di un cargo per 100 anni Aeronautica

Per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare, il violinista bresciano Andrea Casta ha realizzato un originale tributo: ha suonato sulla rampa di un aereo cargo, un C-27J della forza armata, che si apre a 5000 piedi. L'esibizione, chiamata 'Legacy Of The Sky', che è stata eseguita con il noto archetto luminoso dell'artista, sarà presentata ufficialmente il 19 dicembre al concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il video è disponibile su tutte le piattaforme musicali e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube dell'Aeronautica e sulla pagina Facebook a partire dalle 19 del 19 dicembre.

"Sono felice di aver messo in questo brano dal sapore elettronico e cinematografico, con la produzione del pluripremiato Paolo Sandrini, le emozioni e l'adrenalina che vedrete nel video, insieme a un vero viaggio nel tempo nella storia dell'aviazione", spiega Casta che chiuderà il tour teatrale del suo "The Space Violin-visual concert" il 26 dicembre alle 17 al Teatro Celebrazioni di Bologna.



