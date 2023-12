Sportelli psicologici a scuola, la sperimentazione in Lombardia

Da fine gennaio partirà in Lombardia una sperimentazione per introdurre sportelli psicologici con le scuole, con l'obiettivo di intercettare traumi e disturbi psicologici degli studenti, mitigando il peso crescente del disagio psichico.

L'iniziativa 'Scuola in ascolto', che interessa gli Istituti scolastici statali e paritari di primo e di secondo grado e gli Istituti di formazione professionale (IeFP), vedrà il coinvolgimento di psicologici e pedagogisti. L'avvio, dopo una sperimentazione iniziale a fine gennaio su 25 scuole statali, 15 paritarie e 15 scuole di formazione professionale, è previsto entro il prossimo marzo con gli sportelli che saranno attivi 5 giorni su 7.

"Abbiamo stanziato oltre 3 milioni di euro per il prossimo triennio - ha spiegato durante una conferenza stampa l'assessore regionale all'Istruzione Simona Tironi - all'interno delle scuole saranno presenti professionisti per aiutare i ragazzi nei momenti difficili, come per esempio quelli legati al bullismo".

L'assessore al Welfare Guido Bertolaso ha parlato del disagio giovanile come una "vera emergenza": "Prima del Covid - ha detto - gli accessi nei nostri Pronto soccorso erano molto limitati.

Se ne registrava uno alla settimana. Oggi, purtroppo, è cambiato tutto e i giovanissimi che si presentano in ospedale possono anche essere 3 o 4 al giorno nei grandi ospedali metropolitani".

Tra le attività previste da 'Scuola in ascolto' anche intercettare e gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, violenza, disagio giovanile e problematiche comportamentali, anche per contrastare la povertà educativa, la dispersione e l'abbandono scolastico.

Secondo l'assessore alla Famiglia Elena Lucchini l'iniziativa "sarà un ulteriore ed efficace intervento di prevenzione per il quale abbiamo stanziato risorse importanti. Risorse che non rappresentano una spesa ma un investimento sociale sui nostri giovani".



