Scontro frontale tra 2 auto, morto un 18enne, ferita una 16enne

Un 18enne è morto stamani in un incidente stradale avvenuto a Valfurva, in provincia di Sondrio.

Con il ragazzo in auto c'era una 16enne che nello scontro frontale con un altro veicolo ha subìto un trauma al torace ed è stata traportata in ospedale a Sondalo in condizioni non gravi.

Sul posto, in Alta Valtellina, oltre al 118 e ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Tirano.

Dalla ricostruzione è emerso che uno degli automobilisti ha invaso la corsia di marcia opposta causando l'impatto e ora saranno i militari a stabilire le responsabilità. Per il 18enne i soccorsi sono stati inutili. Alla guida dell'altra auto c'era un uomo che ha riportato contusioni e per lui non è stato necessario il trasferimento in ospedale.



