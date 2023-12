Protiviti Italia partner di Simbiosi in rigenerazione ambientale

Protiviti Italia, filiale dell'omonimo gruppo multinazionale di consulenza direzionale, e Simbiosi, gruppo che sviluppa e fornisce tecnologie innovative per il risparmio di risorse (acqua, aria, suolo, energia), la rigenerazione della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico per il territorio e le filiere industriali, hanno sottoscritto una partnership per un progetto di valorizzazione ambientale.

L'accordo prevede il monitoraggio, lo studio della biodiversità e di servizi ecosistemici da realizzare su superfici di alcuni ettari situate nel contesto agroambientale dell'Innovation Center Giulio Natta del comune di Giussago (Pavia).

Il progetto - si legge in una nota - s'inserisce nelle attività di trasformazione del territorio, rigenerazione della biodiversità e riqualificazione del paesaggio rurale che Simbiosi (inizialmente Neorurale) svolge dal 1996 secondo "princìpi e tecniche pionieristiche in Europa".

Obiettivo del progetto concordato con Protiviti è riportare le superfici alle condizioni ambientali presenti nell'area mille anni fa e di creare la base per sviluppare l'insediamento di fauna selvatica grazie a un corpo d'acqua permanente e a macchie di vegetazione autoctona con potenzialità alimentari distribuite in tutto l'anno.



