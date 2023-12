Per Bergamo Brescia Capitale Cultura 11,6 milioni di persone

Sono stati 11,6 i milioni di visitatori di Bergamo e Brescia in occasione dell'anno della Capitale della Cultura che va verso la conclusione: domani, alle 17, i due principali teatri delle città, il Donizetti di Bergamo e il Grande di Brescia, ospiteranno le cerimonie di chiusura in contemporanea. Un gemellaggio all'insegna della cultura che non resterà limitato solo a quest'anno: nel 2024 verrà infatti inaugurata la Ciclovia che unirà i due territori.

Il bilancio degli 11,6 milioni comprende anche i pernottamenti e gli escursionisti, provenienti da tutta Italia, da paesi come Germania, Spagna, Svizzera, Francia e Regno Unito, ma anche da Usa, Cina e India. Si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri importanti che superano le aspettative dichiarate dalle due amministrazioni comunali all'interno del dossier di progettazione, dove era fissato come obiettivo un +20% di visitatori.

Per quanto riguarda i soli pernottamenti - il dato disponibile è riferito ai primi tre trimestri 2023 -, le rilevazioni evidenziano un aumento del 41,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche i numeri provenienti dagli Info Point turistici delle due città confermano l'accresciuto afflusso di accessi alle strutture: nel 2023 sono stati registrati quasi 164.700 ingressi, con un aumento medio del 100% rispetto al 2019, per fare un confronto con il periodo pre-Covid.

I turisti e i visitatori hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare l'offerta culturale, museale e artistica.

Questo ambito ha registrato oltre 943 mila visitatori, con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche la proposta teatrale è stata particolarmente apprezzata: nelle due città si è superata quota 331.513 biglietti staccati (erano stati 252.348 nel 2019).

Ora gli sguardi sono puntati alla cerimonia conclusiva e al percorso ciclopedonale che unirà le due città, attraversando 24 comuni, per un totale di 75 chilometri e un investimento di 6 milioni di euro. L'inaugurazione è prevista ad aprile.



