Nuova sala sull'evoluzione dell'uomo al Museo di storia naturale

Il Museo di Storia naturale di Milano da domani avrà una sala dedicata alla storia dell'evoluzione umana con un nuovo percorso immersivo. Il nuovo allestimento potrà essere ammirato dal pubblico il 19 e il 20 dicembre grazie all'apertura gratuita del museo, accompagnata da una serie di appuntamenti speciali di divulgazione.

La nuova esposizione permanente occupa la Sala IX del Museo, circa 400 metri quadrati, ed è stata concepita come un ambiente immersivo in cui cogliere gli elementi dell'evoluzione dell'uomo a partire da circa 6 milioni di anni fa. In mostra ci sono circa 400 esemplari tra reperti zoologici in scheletro e preparati tassidermici, riproduzioni in calco e 3D di resti fossili, reperti fossili originali e strumenti litici in calco e in originale.

"Il Museo di Storia Naturale è il più antico museo civico milanese e, da sempre, tra i più visitati della città - ha osservato l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi -. I tempi cambiano, la ricerca avanza, la tecnologia apre nuovi scenari ed è dunque nostra intenzione continuare a investire per adeguare i linguaggi del museo e aggiornarlo ai più recenti risultati scientifici. Un percorso che ha già portato al completo rinnovamento della sala di Mineralogia e che proseguirà anche dopo l'inaugurazione della nuova Sala sulla Storia dell'Evoluzione umana". Il progetto è di Migliore+Servetto, che firma anche il concept generale in cui si integrano gli interventi multimediali, realizzati da Studio Azzurro. La grafica, a cura di Nexo, guida il pubblico attraverso diversi livelli di lettura che il visitatore è libero di seguire. Sono quatto le macro aree di vista: dal 'Chi siamo?' sulla posizione dell'uomo nella natura, a 'Un cespuglio africano' sull'origine degli omini bipedi in Africa tra 6 e 2 milioni di anni fa, si passa poi a 'Fuori dall'Africa' per scoprire gli ultimi 2 milioni di anni, fino a 'Homo Sapiens' con la comparsa dei più antichi appartenenti alla nostra specie. Al centro delle 4 aree campeggia una torre scenica, pensata come ambientazione di una narrazione tra il fisico e il digitale.

Le linee del tempo avvolgono tutto il percorso e tre ambienti ospitano polittici-video che mostrano paesaggi remoti.



