Nasce 'A spasso con Musy', diario di viaggio per bambini

Nasce 'A spasso con Musy', un diario di viaggio ideato per i giovani visitatori dei musei della Lombardia, della Valle d'Aosta e del Piemonte. Il progetto, promosso dall'associazione 'Abbonamento Musei' che riunisce l'offerta delle tre regioni in un circuito di 480 realtà culturali e artistiche, si inserisce nel programma 'AM Family', dedicato alle famiglie.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - di uno strumento che offre ai più piccoli la possibilità di esplorare i musei in modo attivo, arricchendo la loro esperienza. Con 32 pagine ricche di stimoli, giochi e suggerimenti, il diario guida i visitatori alla scoperta del patrimonio museale lombardo". Il progetto è realizzato in collaborazione con ADMaiora, società esperta in servizi educativi.

Attualmente sono state stampate 5.000 copie in distribuzione nei musei aderenti al circuito lombardo di 'Abbonamento Musei'.

L'obiettivo è promuovere un'esperienza personale, diretta, multisensoriale e accessibile a tutti. Utilizzando un approccio ludico, le attività proposte sono adatte a diverse fasce d'età, incoraggiando l'osservazione, la fantasia, la capacità narrativa e la creatività. I giochi variano e consentono a ogni visitatore di scegliere il percorso più idoneo.

"Questo progetto - ha sottolineato l'assessore Caruso - si inserisce nel contesto del lavoro svolto in questi anni dall'associazione 'Abbonamento Musei' e culminato con la creazione di 'AM Family', uno spazio dedicato alle famiglie per conoscere il patrimonio culturale regionale con un linguaggio appositamente pensato per loro".

Le famiglie che acquisteranno l'Abbonamento Musei Junior nell'Aml store al Museo del Novecento di Milano o online riceveranno gratuitamente il diario. Sarà possibile ritirarlo in numerosi musei della Lombardia, a partire dai giorni delle festività natalizie. Sarà 'Musy', la mascotte di Abbonamento Musei, ad accompagnare i bambini alla scoperta dei percorsi.





