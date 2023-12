Morì travolto dopo lite al semaforo, una condanna a 14 anni

Un operaio 50enne di Montello, Vittorio Belotti, è stato condannato stamattina dalla Corte d'Assise di Bergamo a 14 anni di reclusione per aver speronato con la sua auto il motociclista 55enne Walter Monguzzi, di Osio Sotto, dopo una lite a un semaforo di Montello il 30 ottobre 2022. Monguzzi era caduto ed era stato travolto e ucciso da un'auto che arrivava dalla corsia opposta. L'accusa aveva chiesto 24 anni. Oggi la condanna della Corte presieduta dal giudice Giovanni Petillo a 14 anni per omicidio volontario con le attenuanti generiche che hanno prevalso sulle aggravanti.

Belotti, che è ai domiciliari, era in aula al momento del pronunciamento della sentenza.



