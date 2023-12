Covid: Bertolaso, 'numeri in aumento, preoccupati per le feste'

Il numero dei casi Covid "sta aumentando" e "siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie" anche se in questo momento "siamo molto più preoccupati per quelle che possono essere le conseguenze di patologie influenzali, rispetto a quelle del Covid", con le positività che seguono "quello che è il fisiologico andamento stagionale". Così l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.

"Mi domando a cosa servono i nostri appelli a vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid - ha aggiunto - ci sono state delle risposte, ma non sono state quelle che ci aspettavamo. Se uno non si vaccina, è chiaro che poi il terminale finale di questi problemi si chiama Pronto soccorso, dove tutti vanno perché soprattutto non si sono vaccinati".





