Champions: Inter; Inzaghi, con l'Atletico saranno due battaglie

"Sarà un grande ottavo di finale, con due squadre di alto livello in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico. Ora concentriamoci sul prossimo mese: giocheremo gare importanti in campionato e avremo anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Poi penseremo a preparare queste due grandi partite: saranno due battaglie, lavoreremo per farci trovare pronti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando il sorteggio che vedrà i nerazzurri sfidare l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League.

"Siamo contenti perché continuiamo ad affrontare gare così importanti in Europa con continuità. L'Atletico ha giocato due finali negli ultimi dieci anni e ha una grande tradizione in questa competizione, il nostro club non è da meno e vogliamo provare a sognare ancora per regalare un'altra gioia ai nostri tifosi. L'allenatore dell'Atletico, tra l'altro, è Diego Simeone, un grande tecnico con il quale ho un ottimo rapporto.

Con lui ho vinto tanto, tra cui uno uno scudetto con la Lazio", ha concluso Inzaghi.



