A Milano torna il Bus degli Angeli, solidarietà 'su 4 ruote'

Non un normale autobus, ma un veicolo pensato per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Riprende a circolare stasera, per le strade di Milano, il Bus degli Angeli voluto da Atm in collaborazione con i City Angels.

Il servizio sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 alla mezzanotte, fino al prossimo 15 marzo. Il 12 metri dalla livrea bianca personalizzata è stato riadattato dai tecnici dell'officina Atm di viale Molise: equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi.





