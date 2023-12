Uomo ucciso in casa con diverse coltellate nella Bergamasca

Un pakistano trentenne è stato ucciso a coltellate oggi pomeriggio nella sua abitazione a Covo, centro della Bassa bergamasca. A colpirlo a morte sarebbe stato un altro immigrato, suo coinquilino in un appartamento di via al Pradone.

L'omicidio è avvenuto attorno alle 16,30 e nella casa sono giunti i carabinieri per i rilievi. L'assassino avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate al culmine di un litigio e poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce.



